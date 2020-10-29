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Серхио Ромеро может продолжить карьеру в Аргентине
Голкиперу уже 33
Голкипер "Манчестер Юнайтед" Серхио Ромеро ведет переговоры с руководством об уходе из клуба в аргентинский чемпинат, сообщает Goal.сom. Действующее соглашение футболиста с "МЮ" рассчитано до конца текущего сезона.
По данным источника, на 33-летнего аргентинца претендует местный "Расинг".
Ромеро хотел покинуть "Юнайтед" до закрытия летнего трансферного окна. Аргентинцем интересовался "Эвертон", но манкунианцы не приняли предложение "ирисок" об аренде игрока.
В текущем сезоне вратарь еще ни разу не выходил на поле и не вошел в заявку на Лигу чемпионов.
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