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Серхио Ромеро может продолжить карьеру в Аргентине

Англия
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Голкиперу уже 33

Серхио Ромеро может продолжить карьеру в Аргентине
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Голкипер "Манчестер Юнайтед" Серхио Ромеро ведет переговоры с руководством об уходе из клуба в аргентинский чемпинат, сообщает Goal.сom. Действующее соглашение футболиста с "МЮ" рассчитано до конца текущего сезона.

По данным источника, на 33-летнего аргентинца претендует местный "Расинг".

Ромеро хотел покинуть "Юнайтед" до закрытия летнего трансферного окна. Аргентинцем интересовался "Эвертон", но манкунианцы не приняли предложение "ирисок" об аренде игрока.

В текущем сезоне вратарь еще ни разу не выходил на поле и не вошел в заявку на Лигу чемпионов.

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В статье: Серхио Ромеро Манчестер Юнайтед
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