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Гиггз: Титул МЮ? Это может произойти через 15-20 лет, особенно если Клопп и Пеп останутся в АПЛ
Райан неоптимистичен
Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз предположил, сколько лет понадобится его бывшей команде для завоевания титула АПЛ. Напомним, в последний раз "красные дьяволы" выиграли чемпионат в 2013 году. Цитирует Гиггза MEN с ссылкой на подкаст The Greatest Game.
"Это может произойти через 15-20 лет, особенно если Клопп и Гвардиола останутся в АПЛ. У них есть ресурсы и футболисты. Когда "Ливерпуль" выиграл свой предыдущий титул 30 лет назад, то они тоже думали, что вскоре возьмут еще один. Даже Клоппу потребовалось для этого 4,5 года. Нужно немало времени".
"Клопп с каждым сезоном делал команду лучше, он выиграл Лигу чемпионов. Все увидели прогресс, поэтому давление немного уменьшилось. От каждого нового менеджера "Юнайтед" или футболиста клуба моментально ждут, что они принесут команде титул чемпиона, но это не так просто".
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