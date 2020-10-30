Гиггз: Титул МЮ? Это может произойти через 15-20 лет, особенно если Клопп и Пеп останутся в АПЛ

Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз предположил, сколько лет понадобится его бывшей команде для завоевания титула АПЛ. Напомним, в последний раз "красные дьяволы" выиграли чемпионат в 2013 году. Цитирует Гиггза MEN с ссылкой на подкаст The Greatest Game.

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"Это может произойти через 15-20 лет, особенно если Клопп и Гвардиола останутся в АПЛ. У них есть ресурсы и футболисты. Когда "Ливерпуль" выиграл свой предыдущий титул 30 лет назад, то они тоже думали, что вскоре возьмут еще один. Даже Клоппу потребовалось для этого 4,5 года. Нужно немало времени".