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Вирджил ван Дейк перенес операцию на колене
Сроки восстановления пока не известны
Защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк успешно перенёс операцию на колене, сообщает официальный сайт клуба. Футболист сборной Нидерландов получил травму в столкновении с вратарём "Эвертона" Джорданом Пикфордом в матче 5-го тура английской Премьер-лиги (2:2). Голкипер прыгнул ему в ноги, однако избежал наказания, поскольку у голландца зафиксировали офсайд. Вирджилу впоследствии диагностировали травму крестообразных связок колена.
"Операция была проведена в Лондоне и прошла успешно. Ван Дейк сразу же сосредоточится на восстановлении при поддержке медицинского штаба команды", — говорится в сообщении.
Сроки возвращения ван Дейка на поле не сообщаются.
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