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Вирджил ван Дейк перенес операцию на колене

Англия
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Сроки восстановления пока не известны

Вирджил ван Дейк перенес операцию на колене
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Защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк успешно перенёс операцию на колене, сообщает официальный сайт клуба. Футболист сборной Нидерландов получил травму в столкновении с вратарём "Эвертона" Джорданом Пикфордом в матче 5-го тура английской Премьер-лиги (2:2). Голкипер прыгнул ему в ноги, однако избежал наказания, поскольку у голландца зафиксировали офсайд. Вирджилу впоследствии диагностировали травму крестообразных связок колена.

"Операция была проведена в Лондоне и прошла успешно. Ван Дейк сразу же сосредоточится на восстановлении при поддержке медицинского штаба команды", — говорится в сообщении.

Сроки возвращения ван Дейка на поле не сообщаются.

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В статье: Ливерпуль Вирджил ван Дейк
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