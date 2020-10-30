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Моуриньо: Надеюсь, что вскоре Бэйл сможет вернуться на свой уровень

Англия
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Хвалит за работоспособность

Моуриньо: Надеюсь, что вскоре Бэйл сможет вернуться на свой уровень
UA-Футбол
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Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо уверен, что Гарету Бэйлу по силам вернуться на топ-уровень.

"Гарет сейчас очень много работает. Я могу сказать, что он не пропускает ни одной минуты на тренировках и пока что не получал новых травм.

Очень сложно играть на интенсивном уровне все 90 минут, но Бэйл прибавляет с каждым матчем. Надеюсь, что вскоре он вернется на свой уровень", - приводит слова портагульца Goal.

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Отметим, что Гарет провел три матча после возвращения в Лондон, не сумев отметиться результативными действиями.

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В статье: Гарет Бэйл Жозе Моуриньо Тоттенхэм (Лондон)
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