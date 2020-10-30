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Без лидера. Карло Анчелотти подтвердил, что Хамес пропустит ближайший матч
"Ирискам" будет непросто
В ближайшем туре АПЛ "Эвертону" придется обоходиться без нескольких игроков. В это число входит один из лидеров коллектива.
За два дня до игры против "Ньюкасла", Карло Анчелотти подтвердил, что на поле не выйдет Хамес Родригес. Помимо этого, будет недоступен Шеймус Коулмен.
???? | No James Rodriguez or Seamus Coleman, as well as the suspended Richarlison and Lucas Digne, for the trip to @NUFC.— Everton (@Everton) October 30, 2020
Jonjoe Kenny and Jarrad Branthwaite are back available. #NEWEVE
Watch live: https://t.co/kdYxKejM5M pic.twitter.com/qk4IybGQwo
Отметим, что после перехода в "Эвертон", Хамес успел провести шесть матчей, забить три гола и отдать три голевые передачи.
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