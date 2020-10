Без лидера. Карло Анчелотти подтвердил, что Хамес пропустит ближайший матч

В ближайшем туре АПЛ "Эвертону" придется обоходиться без нескольких игроков. В это число входит один из лидеров коллектива.

За два дня до игры против "Ньюкасла", Карло Анчелотти подтвердил, что на поле не выйдет Хамес Родригес. Помимо этого, будет недоступен Шеймус Коулмен.

???? | No James Rodriguez or Seamus Coleman, as well as the suspended Richarlison and Lucas Digne, for the trip to @NUFC.



Jonjoe Kenny and Jarrad Branthwaite are back available. #NEWEVE



