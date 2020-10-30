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Без лидера. Карло Анчелотти подтвердил, что Хамес пропустит ближайший матч

Англия
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"Ирискам" будет непросто

Без лидера. Карло Анчелотти подтвердил, что Хамес пропустит ближайший матч
UA-Футбол
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В ближайшем туре АПЛ "Эвертону" придется обоходиться без нескольких игроков. В это число входит один из лидеров коллектива.

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За два дня до игры против "Ньюкасла", Карло Анчелотти подтвердил, что на поле не выйдет Хамес Родригес. Помимо этого, будет недоступен Шеймус Коулмен.

Отметим, что после перехода в "Эвертон", Хамес успел провести шесть матчей, забить три гола и отдать три голевые передачи.

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В статье: Карло Анчелотти Хамес Родригес Эвертон (Ливерпуль)
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