АПЛ. Вулверхэмптон обыгрывает Кристал Пэлас и выходит на третье место

Преимущество в дебюте и качественный первый тайм стали залогом успеха для хозяев. После скоростной атаки правым флангом и навеса в штрафную, "орлы" неудачно выбили мяч, Аит-Нури принял его, обработал и классно пробил в дальний угол - 1:0.

Второй мяч снова пришел после атаки с правого края, Педру Нету прострелил в штрафную и Поденсе пробил. Никто его не накрывал и не мешал - 2:0. Довольно быстро свое преимущество "волки" реализовали в забитые мячи. Затем позволили сопернику выровнять игру.

"Кристал Пэлас" провел несколько хороших атак, которые могли завершиться голами, но это был не их день. К тому же "Вулверхэмптон" все контролировал и много гостям не позволял. В конце еще и красную заработал Миливоевич, в простом моменте в середине поля, арбитр сначала дал доиграть эпизод, посмотрел ВАР и удалил игрока. После этого момента все стало понятно кто победит в матче.

АПЛ. Седьмой тур

Стадион: Молинью (Вулверхэмптон)

Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 2:0

Голы: Аит-Нури 18, Поденсе 28

Вулверхэмптон: 11. Патрисиу, 15. Боли, 16. Коуди, 22. Семеду, 32. Дендокер, 49. Кильман, 3. Аит-Нури, 8. Невеш, 7. Педру, 9. Хименес, 10. Поденсе.

Кристал Пэлас: 31. Гуайта, 3. Ван Аанхольт, 6. Данн, 8. Куяте, 15. Шлупп, 17. Клайн, 44. Ридевалд, 4. Миливоевич, 10. Таунсенд, 11. Заха, 23. Батшуайи.

Предупреждения: Ван Аанхольт 45, Заха 62

Удаление: Миливоевич 86