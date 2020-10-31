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Вулверхэмптон – Кристал Пэлас 2:0. Волки врываются в топ-3
"Волки" набрали 3 очка и сравнялись с лидерами АПЛ
Предоставляем вашему вниманию видеообзор матча-открытия 7-го тура АПЛ, в котором "Вулверхэмтон" уверенно победил "Кристал Пэлас" (2:0).
Победу "волкам" принесли точные удары Райана Аит-Ноури (дебютный гол за новый клуб) и Даниэла Поденсе.
Благодаря этому успеху подопечные Нуну Эшпириту Санту сравнялись по очкам с лидерами чемпионата "Эвертоном" и "Ливерпулем", имеющих матч в запасе. На счету команда по 13 набранных пунктов.
"Вулверхэмптон" – "Кристал Пэлас" 2:0
Голы: Аит-Нури, 18, Поденсе, 27.
"Вулверхэмптон": Руй Патрисиу, Аит-Нури, Килмен, Боли, Семеду, Поденсе (Траоре, 76), Дендонкер, Нету (Моутинью, 76), Рубен Невеш, Коуди, Хименес (Фабиу Силва, 90).
"Кристал Пэлас": Гуаита, Дэнн, ван Анхолт, Клайн, Ридевалд, Таунсенд (Айю, 72), Шлупп (Эзе, 65), Миливоевич, Куяте, Заа, Батшуайи (Бентеке, 84).
Предупреждения: ван Анхолт, Заа
Удаление: Миливоевич, 87
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