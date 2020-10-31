Лэмпард: Работа с Зиешем – мечта для тренера

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард похвалил новичка "синих" Хакима Зийеша.

"Он умеет найти возможность, чтобы сделать этот решающий пас, чего, как мне казалось, нам не хватало в прошлом сезоне, когда мы играли против команд, которые глубоко обороняются. Против "Краснодара" мы увидели долю того, на что он способен. Умение принять мяч, развернуться и отдать этот пас вперед — вот это восхищает меня в Хакиме.

Мне он очень нравится своим характером. Я немало разговаривал с ним, когда он только перешел, и он поразил меня своей уверенностью в себе. Это та внутренняя уверенность, которую я обожаю. Нам нужны игроки с уверенностью и характером, которые убеждены, что должны быть здесь. Работать с ним — абсолютная мечта", — цитирует Лэмпарда The Guardian.