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Лэмпард: Работа с Зиешем – мечта для тренера
Наставник в восторге от марокканского плеймейкера
Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард похвалил новичка "синих" Хакима Зийеша.
"Он умеет найти возможность, чтобы сделать этот решающий пас, чего, как мне казалось, нам не хватало в прошлом сезоне, когда мы играли против команд, которые глубоко обороняются. Против "Краснодара" мы увидели долю того, на что он способен. Умение принять мяч, развернуться и отдать этот пас вперед — вот это восхищает меня в Хакиме.
Мне он очень нравится своим характером. Я немало разговаривал с ним, когда он только перешел, и он поразил меня своей уверенностью в себе. Это та внутренняя уверенность, которую я обожаю. Нам нужны игроки с уверенностью и характером, которые убеждены, что должны быть здесь. Работать с ним — абсолютная мечта", — цитирует Лэмпарда The Guardian.
Посреди недели Зиеш дебютировал в стартовом составе "синих" в матче с "Краснодаром" (0:4), отметив это событие первым голом за новый клуб.
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