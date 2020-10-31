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Гвардиола, Клопп и Сульшер призвали пересмотреть решение о 5 заменах. Всего в лазерете клубов АПЛ сейчас находится 91 игрок
Наставники требуют защитить игроков
Главные тренеры сразу трех топ-клубов АПЛ одновременно призвали лигу вернуть правило 5 замен, которое действовало в конце прошлого сезона.
"Такова система. Лично я думаю, что следовало одобрить пять замен с самого начала. На мой взгляд, это говорит о слабости руководства. Они должны были продавить эту идею. Исполнительный директор Премьер-Лиги Ричард Мастерс должен был предоставить больше информации и показать, что может случиться. Мы никогда не просили ни о каком преимуществе", – заявил наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп.
Не остался в стороне и Пеп Гвардиола, приведя важную статистику.
"Они должны пересмотреть это решение, 100 процентов. Это важно не для какого-то одного клуба. Количество мышечных травм в Премьер-Лиге возросло на 47 процентов относительно прошлого сезона ввиду количества матчей и того, что у большинства команд не было времени на подготовку.
Все лиги — Германия, Испания, любые другие — позволяют делать по пять замен, чтобы защитить игроков, а не защитить какую-то одну команду".
Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер и вовсе назвал нынешний сезон сложнейшим в истории.
"Я не понимаю, почему клубы проголосовали против, не могу поверить в это, мы же должны следить за игроками. Нужно думать о них. Это самый сложный сезон в истории.
Нужно подумать о профессиональных футболистах, об их ментальном и физическом здоровье", – сказал Сульшер.
Отметим, что всего в октябре в клубах АПЛ было заявлено о 98 травмах. Всего за этот календарный год в лиге игроки получили 423 серьезных повреждения, согласно данным premierinjuries.com. 91 игрок сейчас пребывает в лазарете.
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