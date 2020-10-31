Двоюродный брат владельца Ман Сити близок к покупке Дерби

Двоюродный брат шейха Мансура, владеющего "Манчестер Сити", шейх Халид бин Заид Аль Нахайян близок к приобретению "Дерби".

Как стало известно The Telegraph, 62-летний шейх Халид и его соратники находятся в завершающей стадии переговоров о покупке "баранов" у Мела Морриса.

Моррис владеет "Дерби" пять лет, так и не сумев за это время вывести клуб в Премьер-Лигу, и после заключения сделки, вероятно, останется на "Прайд Парк" в качестве консультанта.

Шейх Халид уже давно хочет последовать примеру своего кузена и вложиться в какой-нибудь футбольный клуб, но его попытки приобрести "Ливерпуль" и "Ньюкасл" в предыдущие годы не увенчались успехом. С третьего раза у члена королевской семьи Абу-Даби должно получиться.

В данный момент "Дерби" занимает только 22-е место в Чемпионшипе, а последний раз выступал в Премьер-Лиге еще в 2008 году.