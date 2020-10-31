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Артета: Выезд к МЮ – как раз то, что нужно Арсеналу сейчас

Англия
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Наставник ожидает реакции подопечных после поражения от "Лестера"

Артета: Выезд к МЮ – как раз то, что нужно Арсеналу сейчас
Новина українською

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета считает выезд к "Манчестер Юнайтед" в воскресенье "идеальным сценарием", чтобы "канониры" начали выправлять свое положение в Премьер-Лиге.

"Было бы замечательно одержать победу. Думаю, "Арсенал" уже 14 лет не выигрывает в гостях у Юнайтед" в рамках Премьер-Лиги, и выезд туда, особенно после такого поражения, как против "Лестера" на прошлой неделе, является идеальным сценарием для нас.

Я не переживаю за нашу игру, потому что вы можете видеть тренд и то, как мы развиваемся. Все решают маленькие детали. Эти детали решают, выиграешь ты матч или проиграешь.

Именно так было против "Ливерпуля" (поражение "Арсенала" 3:1). Мы имели два-три момента, чтобы сделать то, что в итоге сделали они. Так же было и против "Манчестер Сити". Матч против "Лестера" был другим, потому что они сыграли в совсем другой манере.

Но, повторюсь, мы отправимся на "Олд Траффорд" с прежним настроем, попытаемся одержать победу и стать лучше, чем три-четыре дня назад. Мы в процессе, и я надеюсь, мы будем становиться более надежной и более беспощадной командой с каждой неделей", — цитирует Артету ESPN.

Матч "МЮ" – "Арсенал" пройдёт в воскресенье. Матч стартует в 18:30.

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В статье: Арсенал (Лондон) Микель Артета Манчестер Юнайтед
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