Манчестер Юнайтед - Арсенал. Где смотреть прямую видеотрансляцию матча

Классическое противостояние английского клубного футбола, которое интересно независимо от состояния и формы команд. "Ман Юнайтед" и "Арсенал" сейчас примерно равны по классу, сложно выбрать фаворита, поэтому все может случиться в седьмом туре АПЛ на "Олд Траффорд".

Лондонский клуб в последние годы выступает в чемпионате хуже, чем манкунианцы, однако регулярно берет очки в дуэлях с этим принципиальным соперником. Сейчас очки необходимы как подопечным Сульшера, так и команде Артеты. Можно ожидать настоящей битвы в этой встрече.

АПЛ. Седьмой тур

Стадион: Олд Траффорд (Манчестер)

Главный судья: Майк Дин (Хесволл)

Манчестер Юнайтед 18:30 Арсенал Лондон

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В Украине поединок будет транслировать телеканал "Сетанта"

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