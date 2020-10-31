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Манчестер Сити подписал вундеркинда Партизана за 8 млн

Англия
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Филипп Стеванович стал игроком "горожан"

Манчестер Сити подписал вундеркинда Партизана за 8 млн
Новина українською

"Манчестер Сити" подписал вингера "Партизана" Филиппа Стевановича. Об этом сообщает пресс-служба белградского клуба.

18-летний юноша переберется на "Этихад" уже в январе. Соглашение сторон будет рассчитано до 2025 года.

По информации СМИ, серб обошёлся "горожанам" в 8 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Стеванович провёл 11 матчей в сербской Суперлиге, в которых отличился 3 голами и двумя результативными передачами.

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В статье: Партизан (Белград) Манчестер Сити
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