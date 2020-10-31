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Шеффилд Юнайтед - Манчестер Сити 0:1. Выстрел Уокера все решает
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И преимуществом солидным владели гости, и атаковали, и создали множество опасных моментов, но едва не упустили победу. Во втором тайме "Шеффилд" создал несколько голевых ситуаций, когда мог сравнять счет и даже выйти вперед. Приходится в очередной раз констатировать - команда Гвардиолы только набирает форму и добивается результатов с большим трудом. Наверное не случайно "горожане" находятся только на седьмом месте, хотя и всего два очка отделяют их от лидеров.
Лапорт и Торрес могли забивать в начале встречи, но хозяева неплохо защищались и отбивались. В первом тайме "клинки" не часто организовывали контратаки, при том играли один в один очень плотно и не позволяли техничным гостям развернуться. Приходилось пробивать издали. Один из таких ударов и принес успех. Де Брюйне перевел мяч в центр на Уокера, который разрядил свою пушку - 1:0.
Этот гол не успокоил гостей, однако атаки их не были особо опасными, большие силы "Ман Сити" оставлял в обороне. "Шеффилд Юнайтед" почувствовал некоторую расслабленность у соперника и все смелее переходил центр поля. Настоящие опасные моменты у ворот Эдерсона стали появляться после перерыва.
Джон Лундстрем на 70-й минуте невероятным образом не забил из пределов штрафной, запустив мяч выше ворот. Защитники гостей выпустили его. Также Сандер Берг постоянно отдавал острые передачи в штрафную, а Брюстер и Макберни искали возможности пробить. Было непросто "горожанам" в этот период встречи (примерно с 65-й по 80-ю минуту), но команда Гвардиолы выстояла.
Большего ожидалось от вице-чемпиона, не хватало команде Агуэро, Жезуса, Менди, правда, Стерлинг показал красивый футбол, много обыгрывал и врывался в штрафную и мог стать героем матча. Рахиму помешала его известная низкая реализация моментов. Что-то необходимо делать Гвардиоле с "Ман Сити", пока его подопечные смотрятся очень тяжело.
АПЛ. 7-й тур
Стадион: Брэммел Лэйн (Шеффилд)
Главный судья: Майкл Оливер (Нортумберленд)
Шеффилд Юнайтед - Манчестер Сити 0:1
Голы: Уокер 28
Шеффилд Юнайтед: 1. Рэмсдейл, 2. Болдок, 3. Стивенс, 6. Бэшэм, 12. Иган, 13. Лоу, 8. Берге, 22. Ампаду, 23. Осборн, 9. Макберни, 24. Брюстер.
Манчестер Сити: 31. Эдерсон, 2. Уокер, 3. Диаш, 14. Лапорт, 27. Канселу, 7. Стерлинг, 16. Родри, 17. де Брюйне, 20. Силва, 21. Торрес (Фоден 81), 26. Марез (Гюндоган 85).
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