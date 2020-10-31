Четвертый поединок на ноль. АПЛ. Бернли – Челси 0:3

Пулишич попал в стартовый состав "Челси" на этот матч, но получил повреждение на разминке и уступил место на поле Вернеру; также с первых минут появились Зиеш и Абрахам. Первый шанс забить был у "Бернли" – Барнс не распорядился прекрасным забросом из глубины, перекинув Менди вместе с воротами. "Синие" хоть и качественно, но все равно стерильно владели мячом в начале встречи, привычно ошибаясь в последнем пасе.

На 15-й минуте пристрелку начал Абрахам, с ударом головой в исполнении форварда Поуп справился. Тем не менее, Ник оказался не готов к выстрелу Зиеша из-под защитника – Хаким не только организовал комбинацию с Вернером и Тэмми, но и сам ее и завершил (0:1). До конца первой половины встречи гости больше не беспокоили голкипера и докатали тайм с приличным количеством брака в простых передачах.

На старте вторых 45 минут футболисты "Бернли" ненадолго перехватили инициативу и нанесли несколько неточных ударов по воротам – это была адекватная реакция на счет, вдобавок в такие отрезки игроки "Челси" нередко способны пропустить. Однако на этот раз "синим" хватило редкой попытки на корнере – защитники "бордовых" абсолютно забыли про Зума после качественной подачи Маунта (0:2).

Гости вернули себе снаряд и забили третий – Джеймс перехватил сферу и отпасовал на Зиеша, а Хаким добавил к своему голу ассист на Вернера (0:3). Под занавес матча у "Челси" появилось много пространства на финальной трети поля, но увеличить цифры на табло команда Лэмпарда не смогла – Жиру забил лишь из офсайда. Закономерная победа "пенсионеров".

FULL TIME: Burnley 0 - 3 Chelsea. pic.twitter.com/15nMLgaTfN — Burnley FC (@BurnleyOfficial) October 31, 2020

АПЛ, 7-й тур.

Стадион: "Терф Мур" (Бернли)

Главный судья: Дэвид Кут (Англия)

"Бернли" – "Челси" 0:3

Голы: Зиеш (26), Зума (63), Вернер (70)

"Бернли": Поуп – Лоутон, Лонг, Тарковски, Тейлор – Браунхилл, Уэствуд, Стивенс (Родригес, 46), Макнил – Вуд, Барнс (Брейди, 73)

"Челси": Менди – Джеймс, Зума, Силва, Чилвелл – Хавертц (Жоржиньо, 86), Канте, Маунт – Зиеш (Хадсон-Одои, 73), Абрахам (Жиру, 77), Вернер

Предупреждение: Лонг (49)