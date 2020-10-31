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Гвардиола: У нас было восемь ударов в створ - против Шеффилда это много
Наставник "горожан" подвел итоги победы над "Шеффилдом"
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал
"Мы играли очень хорошо. Нам не удалось реализовать свои моменты. 16 ударов, 8 в створ – против "Шеффилда" это много. "Шеффилд" был терпелив, но у них был один момент, и все. Мы провели третью игру за 7 дней, все на выезде, это требует усилий. Парни хорошо отреагировали.
Я рад голу Уокера, но не только этому. Он стал гораздо лучше понимать, что от него требуется, где находиться в обороне. Он фанат "Шеффилд Юнайтед", любит этот клуб, но гол был для него важен", - рассказал испанец
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