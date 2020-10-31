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Лэмпард: Мы разочаровывались и теряли очки. В АПЛ это происходит повсюду
Наставник "аристократов" подвел итоги победы над "Бернли"
Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард прокомментировал
"Мы отлично сыграли. Здесь всегда тяжело. Они очень усложняют жизнь командам, и им не везет в матчах. Мы контролировали огромные части игры, поэтому я очень доволен.
В начале сезона понимал, что будет нелегко. Нам нужно было справляться с блоками, но такие матчи говорят о том, что мы делаем нечто правильное. Нам нужно опустить голову и продолжать тяжело работать. Везде непросто. Были матчи, в которых мы разочаровывались и теряли очки. В АПЛ это происходит повсюду.
Пулишич почувствовал что-то в области подколенного сухожилия. Мы пытались вылечить его в середине недели, но посмотрим, что произойдет в следующие сутки. Мы говорим о незначительном повреждении, ничего серьезного", - рассказал Лэмпард.
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