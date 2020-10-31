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Шеффилд Юнайтед - Манчестер Сити 0:1. Обзор матча и видео голов
В матче 7-го тура чемпионата Англии команда Пепа Гвардиолы одержала минимальную выездную победу, благодаря точному удару защитника Кайла Уокера.
АПЛ. 7-й тур
Стадион: Брэммел Лэйн (Шеффилд)
Главный судья: Майкл Оливер (Нортумберленд)
Шеффилд Юнайтед - Манчестер Сити 0:1
Голы: Уокер 28
Шеффилд Юнайтед: 1. Рэмсдейл, 2. Болдок, 3. Стивенс, 6. Бэшэм, 12. Иган, 13. Лоу, 8. Берге, 22. Ампаду, 23. Осборн, 9. Макберни, 24. Брюстер.
Манчестер Сити: 31. Эдерсон, 2. Уокер, 3. Диаш, 14. Лапорт, 27. Канселу, 7. Стерлинг, 16. Родри, 17. де Брюйне, 20. Силва, 21. Торрес (Фоден 81), 26. Марез (Гюндоган 85).
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