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Шеффилд Юнайтед - Манчестер Сити 0:1. Обзор матча и видео голов

Англия
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Шеффилд Юнайтед - Манчестер Сити 0:1. Обзор матча и видео голов
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В матче 7-го тура чемпионата Англии команда Пепа Гвардиолы одержала минимальную выездную победу, благодаря точному удару защитника Кайла Уокера.

АПЛ. 7-й тур

Стадион: Брэммел Лэйн (Шеффилд)
Главный судья: Майкл Оливер (Нортумберленд)

Шеффилд Юнайтед - Манчестер Сити 0:1

Голы: Уокер 28

Шеффилд Юнайтед: 1. Рэмсдейл, 2. Болдок, 3. Стивенс, 6. Бэшэм, 12. Иган, 13. Лоу, 8. Берге, 22. Ампаду, 23. Осборн, 9. Макберни, 24. Брюстер.

Манчестер Сити: 31. Эдерсон, 2. Уокер, 3. Диаш, 14. Лапорт, 27. Канселу, 7. Стерлинг, 16. Родри, 17. де Брюйне, 20. Силва, 21. Торрес (Фоден 81), 26. Марез (Гюндоган 85).

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В статье: Манчестер Сити (Англия) АПЛ Шеффилд Юнайтед
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