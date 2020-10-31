Ливерпуль - Вест Хэм 2:1. Жота-спаситель

Команда Юргена Клоппа побеждает в четвертом матче подряд, во втором в чемпионате, и выходит на чистое первое место в турнирной таблице. Правда, "Эвертон" свой матч проведет только завтра. Тем не менее, на малом ходу, с множеством проблем (кадровых в том числе), мерсисайдцы набирают очки и на фоне главных конкурентов выглядят очень даже неплохо.

Хозяева поля с первых минут показали лондонцам, что на "Энфилде" им придется несладко. Две острых комбинации провели "красные", буквально навалились на ворота "молотобойцев" и... пропустили. Масуаку навесил в штрафную, Гомес неудачно выбивал мяч, как раз на Форналса, который быстро принял "пас" и пробил на силу. Получилось еще и точно.

При счете 0:1 "Ливерпуль" принялся атаковать более агрессивно, при этом нельзя сказать, что штурмовали ворота гостей мерсисайдцы. Скорее это были позиционные комбинации, прощупывания слабых мест с неожиданными "взрывами". Салах, Робертсон, Мане выделялись в атаках "красных", создавали моменты, а вот забить долго не могли.

В конце первого тайма лондонцы сами себе создали проблемы, Масуаку сбил Салаха и арбитр назначил очевидный пенальти. До этого эпизода вполне достойно отбивались подопечные Мойеса. Салах реализовал 11-метровый, пробив по центру, Фабиански гадал и завалился на бок.

Получилось добавить у "Ливерпуля" во втором тайме, но опять же - это были не скоростные выпады или масштабные навалы на высоких скоростях, позиционно "красные" расшатывали оборону соперника. Зрелищности не хватало, опасных моментов было не много, но такая стратегия сработала для хозяев.

Провели ряд замен тренеры - Жота и Шакири вышли у мерсисайдцев, Ярмоленко у лондонцев. Украинцу понадобилось время, чтобы войти в игру, примерно минут десять, к несчастью, именно этот отрезок и стал решающим. На 77-й минуте Жота забил с острого угла, арбитр за миг до точного удара зафиксировал фол Мане на голкипере. Гол не был засчитан. Еще несколько комбинаций провели подопечные Клопа и все же взломали насыщенную оборону соперника. Именно Шакири и Жота стали героями встречи и джокерами тренера. Первый отдал классный разрезающий пас, Жота ворвался в штрафную и пробил - 2:1.

Андрей Ярмоленко отметился несколькими фланговыми проходами, прострелами в штрафную, один раз заработал штрафной. Развернуться украинцу не сильно позволили, да и времени у него было мало. Хороший матч "Вест Хэма", особенно в обороне, хоть и недостаточно хороший для ничьи. "Ливерпуль" на классе побеждает упрямого соперника и в хорошем настроении будет готовиться к важнейшему противостоянию с "Ман Сити" в следующем туре.

АПЛ. 7-й тур

Стадион: Энфилд (Ливерпуль)

Главный судья: Кевин Френд (Лестершир)

Ливерпуль - Вест Хэм 2:1

Голы: Салах 41 (пен.), Жота 85 - Форнальс 10

Ливерпуль: 1. Алисон, 12. Гомез, 26. Робертсон, 47. Филлипс, 5. Вейналдум, 9. Фирмино (Жота 70), 10. Мане, 14. Хендерсон, 17. Джонс (Шакири 70), 66. Александер-Арнольд, 11. Салах (Милнер 90).

Вест Хэм: 1. Фабиански, 3. Крессуэлл, 4. Бальбуэна, 5. Цоуфал, 21. Огбонна, 26. Масуаку (Лансини 88), 18. Форнальс, 28. Соучек, 41. Райс, 17. Боуэн (Бенрахма 89), 22. Алле (Ярмоленко 74).

Предупреждения: Райс 49