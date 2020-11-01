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Ливерпуль - Вест Хэм 2:1. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Ливерпуль - Вест Хэм, Чемпионат Англии, 31 октября 2020
Вашему вниманию видео обзор матча Ливерпуль - Вест Хэм, которые встречались в седьмом туре. Молотобойцы забили быстрый гол - отличился Форнальс. Однако перед перерывом Салах сравнял счет ударом с пенальти, а на 85-й Жота после классного разрезного паса Шакире вырвал для красных победу. Андрей Ярмоленко вышел на замену на 74-й минуте, но на результат не повлиял. Победа позволила Ливерпулю возглавить турнирную таблицу, но Эвертон сегодня сыграет с Ньюкаслом.
Английская Премьер-лига. седьмой тур
Ливерпуль - Вест Хэм 2:1
Голы: Салах 42 пен., Жота 85 - Форнальс 10
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