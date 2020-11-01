Ливерпуль - Вест Хэм 2:1. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Ливерпуль - Вест Хэм, которые встречались в седьмом туре. Молотобойцы забили быстрый гол - отличился Форнальс. Однако перед перерывом Салах сравнял счет ударом с пенальти, а на 85-й Жота после классного разрезного паса Шакире вырвал для красных победу. Андрей Ярмоленко вышел на замену на 74-й минуте, но на результат не повлиял. Победа позволила Ливерпулю возглавить турнирную таблицу, но Эвертон сегодня сыграет с Ньюкаслом.

Английская Премьер-лига. седьмой тур

Ливерпуль - Вест Хэм 2:1

Голы: Салах 42 пен., Жота 85 - Форнальс 10