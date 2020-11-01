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Николай Матвиенко входит в шорт-лист Ливерпуля

Англия
(2 голосов)

Защитник "горняков" вновь заинтересовал клубы АПЛ

Николай Матвиенко входит в шорт-лист Ливерпуля
Новина українською

"Ливерпуль" продолжает поиски центрального защитника в связи с травмой Вирджила ван Дейка, вылетевшего как минимум на полгода.

По информации 90min, в шорт-лист "мерсисайдцев" на эту позицию входят Николай Матвиенко ("Шахтер"), Озан Кабак ("Шальке"), Пау Торрес ("Вильярреал"), Дайот Упамекано ("РБ Лейпциг") и Жуль Кунде ("Севилья").

На покупку центрбека "Ливерпуль" зимой планирует потратить не более 40 миллионов фунтов, что практически исключает возможность подписания Упамекано и Кунде.

Если клубу не удастся договориться о выгодной сделке, то клуб предпочитает дождаться лета, предоставив шансы выпускникам "красных" Нэту Филлипсу и Рису Уилльямсу.

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В статье: Шахтер (Донецк) Ливерпуль Николай Матвиенко Дайо Упамекано Озан Кабак Пау Торрес Жюль Кунде
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Комментарии (3)
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Romerik (YNWA)
01.11.2020 в 14:36
Вот честно признаюсь, что в 70% вот таких слухов о наших игроках я верю, и в этот тоже. Это может быть, и скорее всего есть такое на самом деле, но с одним НО, в этих шорт листах наши игроки всегда котируются гдето после топ 10 в списке, а некоторым может повезет в топ 10 войти. Это ничего не значит в глобальном плане для игроков. А жаль..
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Alex Sunchez
01.11.2020 в 15:09
Шорт лист это 5 человек, даже в статье 5. Собственно так оно и есть из этих 5 он наверняка последний в списке и последний на очереди. Лонг лист 10 и больше человек.
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Kolibri (Киевоград)
01.11.2020 в 14:12
Входит и выходит - замечательно выходит))))
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