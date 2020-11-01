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Николай Матвиенко входит в шорт-лист Ливерпуля
Защитник "горняков" вновь заинтересовал клубы АПЛ
"Ливерпуль" продолжает поиски центрального защитника в связи с травмой Вирджила ван Дейка, вылетевшего как минимум на полгода.
По информации 90min, в шорт-лист "мерсисайдцев" на эту позицию входят Николай Матвиенко ("Шахтер"), Озан Кабак ("Шальке"), Пау Торрес ("Вильярреал"), Дайот Упамекано ("РБ Лейпциг") и Жуль Кунде ("Севилья").
На покупку центрбека "Ливерпуль" зимой планирует потратить не более 40 миллионов фунтов, что практически исключает возможность подписания Упамекано и Кунде.
Если клубу не удастся договориться о выгодной сделке, то клуб предпочитает дождаться лета, предоставив шансы выпускникам "красных" Нэту Филлипсу и Рису Уилльямсу.
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