Николай Матвиенко входит в шорт-лист Ливерпуля

"Ливерпуль" продолжает поиски центрального защитника в связи с травмой Вирджила ван Дейка, вылетевшего как минимум на полгода.

По информации 90min, в шорт-лист "мерсисайдцев" на эту позицию входят Николай Матвиенко ("Шахтер"), Озан Кабак ("Шальке"), Пау Торрес ("Вильярреал"), Дайот Упамекано ("РБ Лейпциг") и Жуль Кунде ("Севилья").

На покупку центрбека "Ливерпуль" зимой планирует потратить не более 40 миллионов фунтов, что практически исключает возможность подписания Упамекано и Кунде.

Если клубу не удастся договориться о выгодной сделке, то клуб предпочитает дождаться лета, предоставив шансы выпускникам "красных" Нэту Филлипсу и Рису Уилльямсу.