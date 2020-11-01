Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
АПЛ. Астон Вилла минимально уступает Саутгемптону, первой пропустив четыре мяча
После первого тайма "львы" горели 0:3, потом 0:4, но смогли избежать разгрома
Провальный первый тайм выдали хозяева и невероятную, почти фантастическую концовку. "Саутгемнтон", словно знал, как будет действовать "Астон Вилла" в дебюте, поэтому опережал соперника на шаг-два. Биримнгемцы выгляднли сонными и нерасторопными, уже на третьей минуте мяч побывал в воротах "львов" после серии рикошетов. В этом случае им повезло - арбитры не засчитали гол.
К первому звоночку хозяева не прислушались, точнее не смогли переломить ход встречи. Уорд-Праус навесил, а Вестергор легко выиграл борьбу на втором этаже и пробил в тот угол, куда мяч залетел на третьей минуте. Перестроиться "Астон Вилла" не смогла и проигрывала много ключевых моментов и силовой борьбы. На 33-й минуте забил уже Уорд-Праус, великолепно исполнив штрафной - из точки в точку - 0:2.
А в конце первого тайма все тот же Уорд-Праус вообще похоронил все надежды бирмингемцев (как тогда казалось). Еще один штрафной удар и еще один прекрасный гол. Голкипер даже не прыгал за мячом, все равно бы не достал.
Второй тайм начался с атак "Астон Виллы", хотя ничего опасного создать не получалось, а "святые" продолжали обстреливать ворота хозяев. Армстронг отдал пас на Ингса, который неожиданно пробил (наверное, под впечатлением от двух голов Уорд-Прауса). Еще один шедевр - в дальнюю девятку залетел мяч.
При счете 0:4 "Саутгемптон" позволил себе расслабиться, а "львы" добавили, ведь неприлично проигрывать дома с таким счетом. Мингс размочил счет после навеса Грилиша и удара головой. Вряд ли этот гол подарил надежды хозяевам, но игра продолжалась (для команды Смита так точно) и в компенсированное время Уоткинс забил с пенальти. А на последних секундах Грилиш пробил в ближний угол, Маккарти мыслями находился уже в раздевалке.
Зрелищный матч с множеством голов, но почти без интриги. "Святые" выглядели лучше, по крайней мере, большую часть времени, поэтому заслужили победу.
АПЛ. Седьмой тур
Стадион: Вилла Парк (Бирмингем)
Астон Вилла - Саутгемптон 3:4
Голы: Мингс 62, Уоткинс 90+2, Грилиш 90+6 - Вестергор 20, Уорд-Праус 33, Уорд-Праус 45, Ингз 58
Астон Вилла: 26. Мартинес, 15. Конса, 18. Таргетт, 40. Мингс, 2. Кэш, 6. Дуглас Луис, 7. МакГинн, 10. Грилиш, 11. Уоткинс, 20. Баркли, 15. Траоре (Трезеге 29).
Саутгемптон: 1. Маккарти, 2. Уолкер-Петерс, 3. Бертран, 4. Вестергор, 35. Беднарек, 6. Ромеу, 8. Уорд-Праус, 17. Армстронг, 9. Ингз, 10. Адамс, 32. Уолкотт.
Предупреждения: Уорд-Праус 12
Популярное сейчас
- Серия А. Магия Златана вновь приносит Милану победу
- Палкин – об интересе Ромы к Жозе Боту: Они просто еще не знают его сумму отступных
- Александр Усик: Спасибо всем за поддержку, мир любит сильных. Фото
- Гвардиола, Клопп и Сульшер призвали пересмотреть решение о 5 заменах. Всего в лазерете клубов АПЛ сейчас находится 91 игрок
- Порнозвезда поддержала Хамеса Родригеса, который получил травму яичек. ФОТО
- Ярмоленко в третий раз стал отцом. ФОТО