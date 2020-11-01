АПЛ. Астон Вилла минимально уступает Саутгемптону, первой пропустив четыре мяча

Провальный первый тайм выдали хозяева и невероятную, почти фантастическую концовку. "Саутгемнтон", словно знал, как будет действовать "Астон Вилла" в дебюте, поэтому опережал соперника на шаг-два. Биримнгемцы выгляднли сонными и нерасторопными, уже на третьей минуте мяч побывал в воротах "львов" после серии рикошетов. В этом случае им повезло - арбитры не засчитали гол.

К первому звоночку хозяева не прислушались, точнее не смогли переломить ход встречи. Уорд-Праус навесил, а Вестергор легко выиграл борьбу на втором этаже и пробил в тот угол, куда мяч залетел на третьей минуте. Перестроиться "Астон Вилла" не смогла и проигрывала много ключевых моментов и силовой борьбы. На 33-й минуте забил уже Уорд-Праус, великолепно исполнив штрафной - из точки в точку - 0:2.

А в конце первого тайма все тот же Уорд-Праус вообще похоронил все надежды бирмингемцев (как тогда казалось). Еще один штрафной удар и еще один прекрасный гол. Голкипер даже не прыгал за мячом, все равно бы не достал.

Второй тайм начался с атак "Астон Виллы", хотя ничего опасного создать не получалось, а "святые" продолжали обстреливать ворота хозяев. Армстронг отдал пас на Ингса, который неожиданно пробил (наверное, под впечатлением от двух голов Уорд-Прауса). Еще один шедевр - в дальнюю девятку залетел мяч.

При счете 0:4 "Саутгемптон" позволил себе расслабиться, а "львы" добавили, ведь неприлично проигрывать дома с таким счетом. Мингс размочил счет после навеса Грилиша и удара головой. Вряд ли этот гол подарил надежды хозяевам, но игра продолжалась (для команды Смита так точно) и в компенсированное время Уоткинс забил с пенальти. А на последних секундах Грилиш пробил в ближний угол, Маккарти мыслями находился уже в раздевалке.

Зрелищный матч с множеством голов, но почти без интриги. "Святые" выглядели лучше, по крайней мере, большую часть времени, поэтому заслужили победу.

АПЛ. Седьмой тур

Стадион: Вилла Парк (Бирмингем)

Астон Вилла - Саутгемптон 3:4

Голы: Мингс 62, Уоткинс 90+2, Грилиш 90+6 - Вестергор 20, Уорд-Праус 33, Уорд-Праус 45, Ингз 58

Астон Вилла: 26. Мартинес, 15. Конса, 18. Таргетт, 40. Мингс, 2. Кэш, 6. Дуглас Луис, 7. МакГинн, 10. Грилиш, 11. Уоткинс, 20. Баркли, 15. Траоре (Трезеге 29).

Саутгемптон: 1. Маккарти, 2. Уолкер-Петерс, 3. Бертран, 4. Вестергор, 35. Беднарек, 6. Ромеу, 8. Уорд-Праус, 17. Армстронг, 9. Ингз, 10. Адамс, 32. Уолкотт.

Предупреждения: Уорд-Праус 12