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Лэмпард: Чилуэлл позитивным образом повлиял на нас, но он способен на большее

Англия
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Наставник ожидает от Бена ещё большего

Лэмпард: Чилуэлл позитивным образом повлиял на нас, но он способен на большее
Новина українською

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард похвалил новичка команды Бена Чилуэлла после игры с "Бернли" (3:0).

"Он очень позитивным образом повлиял на нас, и ему отводится важная роль в том, как я хочу играть, подключая наших крайних защитников к атакующей игре.

При этом я не умаляю его заслуг в обороне, потому что, думаю, они с Рисом Джеймсом идеально выбирали моменты, чтобы подключаться вперед, а затем идеально отходили назад и играли на подборах, которые сегодня доставались нам.

Учитывая мастерство Чили, мы должны активно подключать его к атакующей игре. Это важно для нас, и он будет становить лучше, осваиваясь здесь. Чили способен на гораздо большее", — цитирует Лэмпарда Goal.

Чилуэлл обошёлся "Челси" в 50 миллионов евро. В этом сезоне на его счету 4 матча в АПЛ, в которых он отметился голом и двумя результативным передачами.

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В статье: Фрэнк Лэмпард Челси (Лондон) Бен Чилвелл
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