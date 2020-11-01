Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сезон в АПЛ не будет остановлен даже несмотря на новый карантин
Премьер-Лига и остальной профессиональный спорт смогут продолжить сезон, несмотря на новый национальный карантин продолжительностью в четыре недели.
Резкий рост количества заразившихся коронавирусом заставил власти Великобритании пойти на самые серьезные меры — как и в марте, когда футбольный сезон был остановлен до июня.
На сей раз премьер-министр Борис Джонсон разрешил не ставить футбол на паузу, однако пабы, рестораны и непродовольственные магазины будут закрыты. При этом останутся открытыми школы, университеты и колледжи. Продолжают свою работу суды и строительные организации.
"Нововведения означают, что люди должны работать из дома, где это возможно. Где это невозможно, поездка на работу будет разрешена. Это включает в себя элитный спорт, в который продолжат играть без зрителей", — сообщил министр цифровизации, культуры, СМИ и спорта Великобритании Оливер Доуден в твиттере.
Как сообщает BBC, карантин продлится до 2 декабря.
Популярное сейчас
- СМИ: На матч Шахтер – Боруссия не пустят болельщиков
- Кике Сетьен: С Месси было сложно работать, он живёт в своей реальности
- Александр Усик: Спасибо всем за поддержку, мир любит сильных. Фото
- Очаровательные футболистки Арсенала появились на тренировку в хэллоуинских костюмах. ФОТО
- Роскошная жизнь: как живет Филиппе Коутиньо в Барселоне
- Жена Евгения Шахова бомбардирует фанатов яркими фото в купальнике. ФОТО