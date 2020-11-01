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АПЛ. Ньюкасл обыгрывает Эвертон
"Ириски" пока удержались на втором месте, но отпустили "Ливерпуль"
Сбавляет обороты команда Карло Анчелотти. В прошлом туре поражение от "Саутгемптона" 0:2, теперь вот от "Ньюкасла". Слишком хотели победить гости, шли вперед и не всегда успевали возвращаться, еще и низкая реализация моментов помешала "ирискам" обыграть "сорок".
В самом начале второго тайма неоднозначный пенальти назначил арбитр и Уилсон реализовал приговор. "Ньюкасл" при счете 1:0 стал играть еще более спокойно и надежно в обороне. "Эвертон" стал суетиться. А на 85-й минуте герой встречи Уилсон убежал по левому краю в контратаку, фактически вышел один в один с голкипером и перебросил Ольсена (помог и рикошет от защитника).
В компенсированное время подопечные Анчелотти отыграли один мяч - после прострела с фланга Калверт-Льюин переправил мяч в сетку. На последних минутах "ириски" пошли ва-банк, даже Ольсен прибегал в штрафную соперника на угловой. Но отыграться гости не смогли. Возможно, с второго места в этом туре потеснят еще ливерпульский клуб, например, "Тоттенхэм". Однако в любом случае, как бы ни было в этом туре - с такими результатами "ирискам" будет сложно в будущем удержаться в группе лидеров.
АПЛ. Седьмой тур
Стадион: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл)
Ньюкасл - Эвертон 2:1
Голы: Уилсон 56 (пен.), Уилсон 84 - Калверт-Льюин 90+2
Ньюкасл: 26. Дарлоу, 18. Фернандес, 5. Шер, 6. Лассель, 12. Льюис, 16. Хендрик, 24. Альмирон, 43. Лонгстафф, 13. Уилсон, 23. Мерфи, 10. Сент-Максимен.
Эвертон: 33. Ольсен, 5. Кин, 43. Кенни, 13. Мина, 18. Нкунку, 6. Аллан Лурейро, 8. Делф, 9. Калверт-Льюин, 10. Сигурдссон, 16. Дукуре, 21. Гомеш.
Предупреждения: Уилсон 55 - Нкунку 32, Мина 69, Аллан Лурейро 72, Дукуре 88
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