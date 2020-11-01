Манчестер Юнайтед - Арсенал 0:1. Кто не рискует, тот проигрывает

Команда Артеты больше хотела победить, приложила для этого необходимые усилия, и добилась своего. Может не так убедительно, как могли бы, но "канониры" заслужили три очка и викторию на "Олд Траффорд". А вот "Манчестер Юнайтед"... очень невыразительная игра, слабый первый тайм, подопечные Сульшера явно были не готовы к центральному матчу седьмого тура и почти не имели возможностей избежать поражения.

С первых минут лондонцы принялись штурмовать ворота де Хеа, по всей ширине поля гости разыгрывали мяч, проводили скоростные атаки и наносили хорошие удары. Выделялись у "Арсенала" Беллерин, Обамеянг, Ляказетт и конечно Виллиан, бывший игрок "Шахтера" и "Челси" был неудержим и классно дирижировал комбинациями "канониров".

Могли забивать гости уже на 15-й минуте, Обамеянг немного не успел на пас Беллерина, затем Ляказетт хорошо пробивал, Тирни и Сака выходили на хорошие позиции. Виллиану не повезло на 39-й минуте, бразилец попал в перекладину. У хозяев в первом тайме был только один удар - Гринвуд с острого угла едва не запустил мяч между ног Лено. Голкипер вовремя сложился и отбил мяч.

Ничего не изменилось и после перерыва. "Арсенал" на скорости мчался вперед, много и интересно атаковал; пробивали по воротам лондонцы. Ляказетт и Обамеянг терроризировали оборону соперника, все также старался Виллиан, а на 59-й минуте Томас должен был забивать, но де Хеа взял сложнейший удар под перекладину.

Решающий момент в игре наступил на 68-й минуте, Поль Погба сыграл невнимательно, явно сбил Беллерина (выверенный пас в штрафную отдавал Виллиан). Арбитр сразу указал на точку. С 11-ти метров безукоризненно пробил Обамеянг.

Только при счете 0:1 манкунианцы стали играть в футбол. Появились неплохие шансы, лучший момент был у Магуайера, но Лено брал все, что летело в сторону его ворот. "Ман Юнайтед" стал спешить, сбиваться в навалы, тотальный контроль не приносил успехов, оборона "Арсенала" выглядела вполне надежно, а настоящих голевых моментов хозяева создали критично мало.

На неудобном для себя "Олд Траффорде" лондонцы побеждают. Побеждают по заслугам, что позволило подняться в турнирной таблице ближе к группе лидеров. Всего четыре очка отделяют "канониров" от первого места. У "Ман Юнайтед" третье поражение в чемпионате и 15-е место в табеле о рангах. Неудовлетворительные результаты и места при неудовлетворительной игре.

АПЛ. Седьмой тур

Стадион: Олд Траффорд (Манчестер)

Главный судья: Майк Дин (Хесволл)

Манчестер Юнайтед - Арсенал Лондон 0:1

Голы: Обамеянг 69 (пен.)

Манчестер Юнайтед: 1. де Хеа, 2. Линделеф, 5. Магуайр, 23. Шоу, 6. Погба, 18. Фернандеш (Кавани 75), 26. Гринвуд (ван де Беек 75), 29. Ван-Биссака, 39. МакТоминай, 17. Фред (Матич 62), 10. Рашфорд.

Арсенал: 1. Лено, 2. Беллерин, 3. Тирни, 16. Холдинг, 6. Габриэл, 25. Эль-Нени, 7. Сака, 18. Томас, 12. Виллиан (Мэйтлэнд-Найлс 86), 9. Ляказетт (Нкетиа 76), 14. Обамеянг (Мустафи 87).

Предупреждения: Фред 22, Гринвуд 72, Кавани 94 - Холдинг 26, Габриэл 27, Обамеянг 87