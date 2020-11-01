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Анчелотти о поражении от Ньюкасла: Наша игра не была достаточно качественной

Англия
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Наставник "ирисок" подвел итоги поражения от "сорок"

Анчелотти о поражении от Ньюкасла: Наша игра не была достаточно качественной
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Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти прокомментировал поражение от "Ньюкасла" в рамках 7-го тура АПЛ.

"Наша игра не была достаточно качественной, нам не хватало скорости и внимательности. Игра не была сбалансированной. Мы хотели ждать возможностей, но из-за того, что мы не были внимательны, соперник заработал пенальти. После этого все заметно осложнилось.

У нас не хватает ряда важных игроков. Когда их нет, нужно действовать иначе – потеряв в качестве, играть более сосредоточенно. Мы пропускали из-за того, что были невнимательны. Нам нужно постараться сделать так, чтобы футболисты вернулись к следующим матчам. Мы можем защищаться лучше и избегать пенальти", - рассказал Анчелотти.

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В статье: Карло Анчелотти Эвертон (Ливерпуль) АПЛ Ньюкасл (Англия)
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Источник:
BBC

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