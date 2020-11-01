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Погба: Немного выдохся и поэтому допустил глупую ошибку
Поль привез пенальти в матче с "Арсеналом"
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба прокомментировал
Фол француза привел к пенальти, который Обамеянг успешно реализовал.
"Мы знаем, что сыграли слабо. Я не должен так фолить. Я думал, что сыграю в мяч, но ошибся. Мое решение привело к пропущенному голу. Дело в деталях. Мы должны играть лучше, начиная с меня. Возможно, я немного выдохся и поэтому допустил столь глупую ошибку.
Я стану сильнее. Я не лучший защитник в штрафной, я могу поработать над этим аспектом. Также нам следует лучше работать с мячом и создавать шансы. В целом команда должна играть лучше", - рассказал Погба.
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