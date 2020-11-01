Сульшер: Слишком многое пошло не так в матче с Арсеналом

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал поражение от лондонского "Арсенала" рамках 7-го тура АПЛ.

"Когда играешь хорошо, думаешь, что можешь снять ногу с педали газа. Но это так не работает. Это была большая игра против хорошей команды, и нужно было быть абсолютно точным во всем.

Если ты слегка опоздал в борьбу – соперник уходит, а ты фолишь. Мы были слишком небрежны, многие передачи ушли не туда, игроки не перемещались как надо. Слишком многое из того, что могло пойти не так, сегодня пошло не так. Сегодня мы не добились того, на что рассчитывали.

Насчет пенальти: Погба нужно было оставаться на ногах. Поль знает, что это легко подаренный пенальти, схожий с моментом Матича, когда было близко к пенальти. Я просто продолжу работать. Это хорошая команда, желающая побеждать, двигаться вперед и усердно работать. Сегодня они вернутся домой разочарованными, но я знаю этих парней, и они соберутся", - рассказал Сульшер.