АПЛ. Тоттенхэм - Брайтон 2:1. Кейн - раз, Бэйл - два

Шестой матч "Хотспур" в чемпионате без поражений, и четвертый победный. Хорошая серия и хороший ход набрали подопечные Моуриньо. "Брайтон" имел несколько возможностей остановить хозяев, в первом тайме гости выдали неплохой период, а также в начале второго тайма "чайки" доставили много неприятностей "Тоттенхэму". Но большую часть матча лондонцы доминировали и играли на победу

Быстрый гол забили хозяева, на Кейне сфолил Лаллана, довольно странный фол, но арбитр решил, что пенальти и указал на точку. Кейн сам исполнял приговор, и развел голкипера и снаряд по разным углам. Затем традиционно команда Моуриньо отдала инициативу сопернику.

"Брайтон" в этом чемпионате только один раз уходил с поля без забитых голов, если бы не проблемы в обороне, команда Поттера находилась бы выше нынешнего 16-го места. Лампти забил после атаки левым флангм, потом мяч перевели в центр на Гросса, который и отдал ассист на Лампти.

Моуриньо необходимо было усиливать игру и на поле вышли Ло Чельсо и Бэйл, добавив агрессивности. А валлиец почти сразу забил. Навес с фланга от Регилона, про Бэйла забыли защитники и позволили ему пробить головой из пределов штрафной - 2:1. Конец встречи получился достаточно нервным, вот только "Брайтону" не хватило сил, чтобы отыграться. Просто хозяева выглядели сильнее. Похоже, что в этом чемпионате "Хотспур" будет претендовать на самые высокие места.

АПЛ. 7-й тур

Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон)

Главный судья: Грэм Скотт (Оксфордшир)

Тоттенхэм - Брайтон 2:1

Голы: Кейн 12 (пен.), Бэйл 73 - Лампти 56

Тоттенхэм: 1. Льорис, 2. Доэрти, 3. Регилон, 4. Алдервейрелд, 15. Дайер, 5. Хейбьерг, 11. Ламела (Бэйл 70), 17. Сиссоко, 28. Ндомбеле (Ло Чельсо 64), 7. Сон Мин (Дэвис 84), 10. Кейн.

Брайтон: 26. Санчес, 15. Уэбстер, 34. Велтман, 2. Лампти, 3. Уайт, 33. Берн, 8. Биссума, 11. Марч, 14. Лаллана, 13. Гросс, 11. Троссар.