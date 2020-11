Первый гол Бэйла после возвращения приносит Тоттенхэму победу

В рамках 7-го тура чемпионата Англии "Тоттенхэм" дома обыграл "Брайтон" 2:1.

Победный гол в поединке забил вингер Гарет Бэйл на 73-й минуте встречи.

Этот гол стал первым для валийца после возвращения в стан "шпор".

Gareth Bale scores his first goal for Tottenham (this season) pic.twitter.com/VlEHwoE0YS