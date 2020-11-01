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Первый гол Бэйла после возвращения приносит Тоттенхэму победу

Англия
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Гарет отметился голом в матче с "Брайтоном"

Первый гол Бэйла после возвращения приносит Тоттенхэму победу
Новина українською

В рамках 7-го тура чемпионата Англии "Тоттенхэм" дома обыграл "Брайтон" 2:1.

Победный гол в поединке забил вингер Гарет Бэйл на 73-й минуте встречи.

Этот гол стал первым для валийца после возвращения в стан "шпор".

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В статье: Гарет Бэйл Тоттенхэм (Лондон) АПЛ Брайтон энд Хоув Альбион
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