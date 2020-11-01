Англия
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Первый гол Бэйла после возвращения приносит Тоттенхэму победу
Гарет отметился голом в матче с "Брайтоном"
В рамках 7-го тура чемпионата Англии
Победный гол в поединке забил вингер Гарет Бэйл на 73-й минуте встречи.
Этот гол стал первым для валийца после возвращения в стан "шпор".
Gareth Bale scores his first goal for Tottenham (this season) pic.twitter.com/VlEHwoE0YS— Lyndio Sport (@LyndioSport) November 1, 2020
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