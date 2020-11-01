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Артета: Нам пришлось справиться с сильным напряжением в матче с МЮ

Англия
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Наставник лондонцев подвел итоги поражения от "дьяволов"

Артета: Нам пришлось справиться с сильным напряжением в матче с МЮ
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Главный тренер "Арсенала" Микель Артета прокомментировал поражение от "Манчестер Юнайтед" в рамках 7-го тура АПЛ.

"Я хотел заставить игроков поверить в успех и попросил их быть командой. Я очень рад, потому что мы играли очень смело. "МЮ" выбрал очень сложную схему с четырьмя полузащитниками, два из которых постоянно напрягают защиту соперника.

Мы могли забить дважды в первом тайме. Когда гол пришел, нам пришлось справиться с сильным напряжением. Каждый футболист "Арсенала" сегодня показал превосходную игру", - рассказал Артета.

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В статье: Арсенал (Лондон) Микель Артета АПЛ Манчестер Юнайтед
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Источник:
BBC

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