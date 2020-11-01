Артета: Нам пришлось справиться с сильным напряжением в матче с МЮ

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета прокомментировал поражение от "Манчестер Юнайтед" в рамках 7-го тура АПЛ.

"Я хотел заставить игроков поверить в успех и попросил их быть командой. Я очень рад, потому что мы играли очень смело. "МЮ" выбрал очень сложную схему с четырьмя полузащитниками, два из которых постоянно напрягают защиту соперника.

Мы могли забить дважды в первом тайме. Когда гол пришел, нам пришлось справиться с сильным напряжением. Каждый футболист "Арсенала" сегодня показал превосходную игру", - рассказал Артета.