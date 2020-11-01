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Артета: Нам пришлось справиться с сильным напряжением в матче с МЮ
Наставник лондонцев подвел итоги поражения от "дьяволов"
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета прокомментировал
"Я хотел заставить игроков поверить в успех и попросил их быть командой. Я очень рад, потому что мы играли очень смело. "МЮ" выбрал очень сложную схему с четырьмя полузащитниками, два из которых постоянно напрягают защиту соперника.
Мы могли забить дважды в первом тайме. Когда гол пришел, нам пришлось справиться с сильным напряжением. Каждый футболист "Арсенала" сегодня показал превосходную игру", - рассказал Артета.
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