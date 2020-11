"Зайду в Safari и посмотрю, что пишут о нем мадридские сайты". Моуриньо подколол Реал после гола Бэйла

Менеджер лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо прокомментировал победный забитый мяч валлийского вингера Гарета Бэйла в матче 7-го тура чемпионата Англии с "Брайтоном" (2:1). Цитирует португальца Goal.com и BBC.

Mourinho trolls Real Madrid after Bale scores Tottenham's winner ????



"He deserves [the goal]. When I have five minutes I'm going on Safari to look at the Madrid websites to see what they say about him.



"He showed great personality and had a great impact" pic.twitter.com/fDJ7MnFn14