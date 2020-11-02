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"Зайду в Safari и посмотрю, что пишут о нем мадридские сайты". Моуриньо подколол Реал после гола Бэйла

Англия
(1 голосов)

Жозе на связи и мы знаем, каким браузером он пользуется

"Зайду в Safari и посмотрю, что пишут о нем мадридские сайты". Моуриньо подколол Реал после гола Бэйла
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Менеджер лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо прокомментировал победный забитый мяч валлийского вингера Гарета Бэйла в матче 7-го тура чемпионата Англии с "Брайтоном" (2:1). Цитирует португальца Goal.com и BBC.

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"Он заслужил это, проявив высокий класс. Когда у меня будет 5 минут, то я зайду в Safari (прим. ред. UA-Футбол – веб-браузер разработки Apple) и посмотрю, что пишут о нем мадридские сайты".

"Когда сильные и титулованные команды из ТОП-6 проводят тяжелый матч против других коллективов, то это всегда преподносится так, что топ-клуб играл не лучшим образом. Однако пора уже начать отдавать должное другим командам – они тоже прогрессируют и разница стирается".

Напомним, 31-летний Бэйл вчера забил первый гол за "Тоттенхэм" после своего возвращения в лондонский клуб из мадридского "Реала" на правах аренды. "Шпоры" вышли на второе место в турнирной таблице АПЛ.

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В статье: Гарет Бэйл Жозе Моуриньо Реал (Мадрид) Тоттенхэм (Лондон) Брайтон энд Хоув Альбион
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Источник:
BBC

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Комментарии (1)
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Kolibri (Киевоград)
02.11.2020 в 10:02
Красава, давно надо было валить из Реала и играть!
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