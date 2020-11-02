"Зайду в Safari и посмотрю, что пишут о нем мадридские сайты". Моуриньо подколол Реал после гола Бэйла

Менеджер лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо прокомментировал победный забитый мяч валлийского вингера Гарета Бэйла в матче 7-го тура чемпионата Англии с "Брайтоном" (2:1). Цитирует португальца Goal.com и BBC.

"Он заслужил это, проявив высокий класс. Когда у меня будет 5 минут, то я зайду в Safari (прим. ред. UA-Футбол – веб-браузер разработки Apple) и посмотрю, что пишут о нем мадридские сайты".

"Когда сильные и титулованные команды из ТОП-6 проводят тяжелый матч против других коллективов, то это всегда преподносится так, что топ-клуб играл не лучшим образом. Однако пора уже начать отдавать должное другим командам – они тоже прогрессируют и разница стирается".

Mourinho trolls Real Madrid after Bale scores Tottenham's winner ????



"He deserves [the goal]. When I have five minutes I'm going on Safari to look at the Madrid websites to see what they say about him.



"He showed great personality and had a great impact" pic.twitter.com/fDJ7MnFn14 — Goal (@goal) November 2, 2020

Напомним, 31-летний Бэйл вчера забил первый гол за "Тоттенхэм" после своего возвращения в лондонский клуб из мадридского "Реала" на правах аренды. "Шпоры" вышли на второе место в турнирной таблице АПЛ.