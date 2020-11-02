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Артета переиграл Сульшера. Манчестер Юнайтед – Арсенал 0:1. Обзор матча и видео гола
"Канониры" вывозят три очка с "Олд Траффорд"
"Красные дьяволы" вновь продемонстрировали блеклую игру, доказав, что разгром "РБ Лейпциг" был, скорее, удачным стечением обстоятельств и обусловлен плохой физической формой соперника. "Арсенал" грамотно рискнул, заработал пенальти и грамотно закрылся при счете 0:1 в свою пользу.
Смотрите видеообзор матча 7-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" – "Арсенал".
Манчестер. "Олд Траффорд".
"Манчестер Юнайтед" – "Арсенал" 0:1
Гол: Обамеянг (69, с пенальти)
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