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Артета переиграл Сульшера. Манчестер Юнайтед – Арсенал 0:1. Обзор матча и видео гола

Англия
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"Канониры" вывозят три очка с "Олд Траффорд"

Артета переиграл Сульшера. Манчестер Юнайтед – Арсенал 0:1. Обзор матча и видео гола
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"Красные дьяволы" вновь продемонстрировали блеклую игру, доказав, что разгром "РБ Лейпциг" был, скорее, удачным стечением обстоятельств и обусловлен плохой физической формой соперника. "Арсенал" грамотно рискнул, заработал пенальти и грамотно закрылся при счете 0:1 в свою пользу.

Смотрите видеообзор матча 7-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" – "Арсенал".

Манчестер. "Олд Траффорд".

"Манчестер Юнайтед" – "Арсенал" 0:1

Гол: Обамеянг (69, с пенальти)

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В статье: Арсенал (Лондон) Английская Премьер-лига Чемпионат Англии Пьер-Эмерик Обамеянг АПЛ Манчестер Юнайтед
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