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Один из малышей Басби: у легенды Манчестер Юнайтед и сборной Англии диагностирована деменция
Ужасная новость для болельщиков футбола
У бывшего футболиста национальной сборной Англии и "Манчестер Юнайтед" сэра Бобби Чарльтона диагностировали деменцию – об этом заявила жена 83-летнего англичанина Норма, как сообщает The Telegraph. На новость с грустью и сочувствием отреагировали в стане клуба и главной команды страны.
Сэр Бобби Чарльтон стал чемпионом мира в составе "трех львов" в 1966 году, а также выиграл Золотой мяч. Он провел 17 лет в "МЮ" после мюнхенской авиакатастрофы в 1958-м – Чарльтон сумел выжить во время тех событий.
Деменция – это приобретенное слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков, затруднением или невозможностью приобретения новых.
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