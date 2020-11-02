Один из малышей Басби: у легенды Манчестер Юнайтед и сборной Англии диагностирована деменция

У бывшего футболиста национальной сборной Англии и "Манчестер Юнайтед" сэра Бобби Чарльтона диагностировали деменцию – об этом заявила жена 83-летнего англичанина Норма, как сообщает The Telegraph. На новость с грустью и сочувствием отреагировали в стане клуба и главной команды страны.

Сэр Бобби Чарльтон стал чемпионом мира в составе "трех львов" в 1966 году, а также выиграл Золотой мяч. Он провел 17 лет в "МЮ" после мюнхенской авиакатастрофы в 1958-м – Чарльтон сумел выжить во время тех событий.

Деменция – это приобретенное слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков, затруднением или невозможностью приобретения новых.