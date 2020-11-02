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Один из малышей Басби: у легенды Манчестер Юнайтед и сборной Англии диагностирована деменция

Англия
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Ужасная новость для болельщиков футбола

Один из малышей Басби: у легенды Манчестер Юнайтед и сборной Англии диагностирована деменция
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У бывшего футболиста национальной сборной Англии и "Манчестер Юнайтед" сэра Бобби Чарльтона диагностировали деменцию – об этом заявила жена 83-летнего англичанина Норма, как сообщает The Telegraph. На новость с грустью и сочувствием отреагировали в стане клуба и главной команды страны.

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Сэр Бобби Чарльтон стал чемпионом мира в составе "трех львов" в 1966 году, а также выиграл Золотой мяч. Он провел 17 лет в "МЮ" после мюнхенской авиакатастрофы в 1958-м – Чарльтон сумел выжить во время тех событий.

Деменция – это приобретенное слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков, затруднением или невозможностью приобретения новых.

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В статье: Бобби Чарльтон Манчестер Юнайтед
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Источник:
Telegraph

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