Перестрелка в Бирмингеме. Астон Вилла – Саутгемптон 3:4. Обзор матча и видео голов

События в поединке складывались крайне интересно. После первого тайма "львы" горели в своих стенах со счетом 0:3, а уже в начале второго Ингз забил четвертый гол в ворота соперника. Тем не менее, "Астон Вилла" показала характер и имела все шансы на классический английский камбэк – Мингс быстро оформил мяч престижа, а в компенсированное время штурм хозяев трансформировался на автографы Уоткинса и Грилиша. Не хватило совсем немного, однако однозначно "вилланам" стоило быть более внимательными в начале матча.

Смотрите видеообзор матча 7-го тура чемпионата Англии "Астон Вилла" – "Саутгемптон".

Бирмингем. "Вилла Парк".

"Астон Вилла" – "Саутгемптон" 3:4

Голы: Мингс (62), Уоткинс (90+2), Грилиш (90+6) – Вестергор (20), Уорд-Проуз (33, 45), Ингз (58)