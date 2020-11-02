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Манчестер Юнайтед может бесплатно подписать ключевого футболиста Милана
Не Златана
Полузащитник Хакан Чалханоглу занимает важное место в построениях Стефано Пиоли. Однако, турецкий игрок никак не может продлить сделку с "Миланом", которая заканчивается в следующем году.
По данным Bild, этим может воспользоваться "МЮ", пригласив в свой клуб 26-летнего Хакана. Бесплатный трансфер может состояться следующим летом.
Источник уверяет, что переговоры между сторонами уже начались. В этом сезоне Хакан отыграл девять матчей, в которых забил четыре гола и отдал четыре голевые передачи.
Отметим, что "Милан" очень бодро начал сезони и сейчас лидирует в Серии А.
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