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Манчестер Юнайтед может бесплатно подписать ключевого футболиста Милана

Англия
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Манчестер Юнайтед может бесплатно подписать ключевого футболиста Милана
UA-Футбол
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Полузащитник Хакан Чалханоглу занимает важное место в построениях Стефано Пиоли. Однако, турецкий игрок никак не может продлить сделку с "Миланом", которая заканчивается в следующем году.

По данным Bild, этим может воспользоваться "МЮ", пригласив в свой клуб 26-летнего Хакана. Бесплатный трансфер может состояться следующим летом.

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Источник уверяет, что переговоры между сторонами уже начались. В этом сезоне Хакан отыграл девять матчей, в которых забил четыре гола и отдал четыре голевые передачи.

Отметим, что "Милан" очень бодро начал сезони и сейчас лидирует в Серии А.

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В статье: Хакан Чалханоглу Манчестер Юнайтед Милан
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