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Клопп: Аталанта - самый большой вызов в текущей Лиге чемпионов
Так и сыграно было два тура
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп посетил пресс-конференцию накануне матча против "Аталанты".
"Мы в непростой ситуации, но из нее надо выбраться. Именно этого я жду от команды. У нас были непростые моменты в прошлом, но мы справлялись. Это слишком ранняя стадия сезона, чтобы зацикливаться на мыслях о своем турнирном положении в различных турнирах.
"Аталанта" - очень сложный соперник. Пока для нас это самый большой вызов в текущей Лиге чемпионов. По своей тактике немного похожи на "Лидс". Это будет тяжелый матч.
"Аталанта" - топовая команда с топ-селекцией. Очень хорошие игроки, прекрасная организация, на 100 процентов верны своей игровой системе. Они очень умно пользуются сильными сторонами своих игроков", - приводит слова Клоппа сайт УЕФА.
Отметим, что за два стартовых тура "красные" добыли две победы.
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