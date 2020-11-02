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Лестер изучает возможность аренды форварда Реала
Серб не приживается в Мадриде
Существует вероятность ухода Луки Йовича из "Реала". В мадридском клубе форварду никак не удается заиграть.
По данным The Mirror, сербский нападающий может оказаться в АПЛ. Его кандидатурой интересуется "Лестер", который попытается его арендовать уже зимой.
Йович в текущем сезоне успел сыграть четыре матча, в которых не отметился голами. Его транферная стоимость оценивается в 20 миллионов, хотя "Реал" заплатил за него 60.
Отметим, что в трансфере Йовича также был
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