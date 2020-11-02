Лестер изучает возможность аренды форварда Реала

Существует вероятность ухода Луки Йовича из "Реала". В мадридском клубе форварду никак не удается заиграть.

По данным The Mirror, сербский нападающий может оказаться в АПЛ. Его кандидатурой интересуется "Лестер", который попытается его арендовать уже зимой.

Йович в текущем сезоне успел сыграть четыре матча, в которых не отметился голами. Его транферная стоимость оценивается в 20 миллионов, хотя "Реал" заплатил за него 60.