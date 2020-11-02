АПЛ. Лидс на своем поле крупно уступает Лестеру

Как для Англии довольно необычно сложился матч - хозяева почти все время проводили в атаках, иногда закрывали гостей в их штрафной, создали больше голевых моментов, но реализовали только один из них. А вот "Лестер" неплохо сдерживал наступательные порывы хозяев, и замечательно проводил контратаки. Собственно, первый гол на третьей минуте задал темп во встрече.

Кох ошибся под давлением Барнса, отдал пас назад на голкипера, Варди перехватил мяч и сделал передачу на все того же Барнса, который и отправил мяч в сетку. Блестяще разыграли комбинацию "лисы" - в несколько ходов. "Лидс" же долго комбинировал, иногда передерживал мяч, быстрые атаки проводить не получалось.

На 21-й минуте по правому краю прошел выпад гостей, навес в штрафную и Варди пробил головой. Голкипер справился со сложным ударом, но отбил мяч на Тилеманса, которому только и оставалось расстрелять незащищенные ворота. Показательный гол, снова все быстро и расчетливо сделали подопечные Роджерса.

В самом начале второго тайма "белые" вернули интригу в противостояние, разыграв угловой. Харрисон отдал пас на Далласа, тот навесил в штрафную, человек шесть боролось за мяч, но никто его так и не коснулся. Шмейхель растерялся, и от дальней штанги мяч залетел в ворота.

При всем огромном старании и заметном преимуществе "Лидс" не смог развить успех. Через центр кинжальная атака прошла у гостей, Мэддисон отдал убийственный, разрезающий пас в штрафную на Ундера, который мог бить сам, однако выдал пас на Варди. В лучшей позиции находился Джейми и смог пробить точно в цель.

А на последних минутах Мэддисон заработал довольно спорный пенальти, арбитр долго смотрел ВАР и все же указал на точку. Тилеманс пробил безупречно, голкипер не угадал, да и не имел шансов угадать и достать мяч. Победа выводит "Лестер" на второе место; подопечные Бьелсы рискнули, но остаются в середине турнирной таблицы. Впрочем, соперников разделяет всего пять очков. Все самое интересное впереди.

АПЛ. Седьмой тур

Стадион: Элланд Роуд (Лидс)

Лидс - Лестер 1:4

Голы: Даллас 48 - Барнс 3, Тилеманс 22, Варди 76, Тилеманс 90 (пен.)

Лидс Юнайтед: 1. Меслье, 2. Эйлинг, 5. Кох, 6. Купер, 15. Даллас, 19. Пабло Эрнандес, 22. Харрисон, 43. Клих, 46. Шеклтон, 9. Бамфорд, 17. Кошта.

Лестер Сити: 1. Шмейхель, 2. Джастин, 28. Фукс, 3. Фофана, 56. Томас, 8. Тилеманс, 11. Олбрайтон, 15. Барнс, 24. Менди, 26. Прат, 9. Варди.

Предупреждения: Даллас 50 - Томас 84