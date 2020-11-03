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Чех рассказал о своей готовности защищать ворота Челси
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Экс-голкипер лондонского "Челси" Петр Чех повесил перчатки на гвоздь в прошлом году и перешел на должность директора в руководстве "синих". Однако его включили в заявку команды на сезон в АПЛ – Чех продолжает поддерживать себе в форме. Цитирует Петра Goal.com.
"Если бы я не соответствовал уровню АПЛ, то, в таком случае, это была бы профессиональная ошибка, но мы здесь не так работаем. Я на 100% готов помочь команде, если это будет необходимо. Я в хорошей форме, за 2 месяца тренировок я убедился, что не растерял свои качества".
"Я год отдыхал от футбола – это придало мне энергии, старые травмы перестали беспокоить, мое тело восстановилось после 20 лет игры на профессиональном уровне. Если обстоятельства заставят меня выйти на поле, то я готов".
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