Чех рассказал о своей готовности защищать ворота Челси

Экс-голкипер лондонского "Челси" Петр Чех повесил перчатки на гвоздь в прошлом году и перешел на должность директора в руководстве "синих". Однако его включили в заявку команды на сезон в АПЛ – Чех продолжает поддерживать себе в форме. Цитирует Петра Goal.com.

"Если бы я не соответствовал уровню АПЛ, то, в таком случае, это была бы профессиональная ошибка, но мы здесь не так работаем. Я на 100% готов помочь команде, если это будет необходимо. Я в хорошей форме, за 2 месяца тренировок я убедился, что не растерял свои качества".