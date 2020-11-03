  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Чех рассказал о своей готовности защищать ворота Челси
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Чех рассказал о своей готовности защищать ворота Челси

Англия
(1 голосов)

Признавайтесь, хотите увидеть Петра в рамке?

Чех рассказал о своей готовности защищать ворота Челси
Новина українською

Экс-голкипер лондонского "Челси" Петр Чех повесил перчатки на гвоздь в прошлом году и перешел на должность директора в руководстве "синих". Однако его включили в заявку команды на сезон в АПЛ – Чех продолжает поддерживать себе в форме. Цитирует Петра Goal.com.

Читайте такжеЛэмпард: В условиях пандемии, мы не найдем никого лучше Чеха

"Если бы я не соответствовал уровню АПЛ, то, в таком случае, это была бы профессиональная ошибка, но мы здесь не так работаем. Я на 100% готов помочь команде, если это будет необходимо. Я в хорошей форме, за 2 месяца тренировок я убедился, что не растерял свои качества".

"Я год отдыхал от футбола – это придало мне энергии, старые травмы перестали беспокоить, мое тело восстановилось после 20 лет игры на профессиональном уровне. Если обстоятельства заставят меня выйти на поле, то я готов".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Петр Чех Челси (Лондон)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Goal.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...