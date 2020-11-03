Анчелотти: С Хамесом та же история, что и с Роналдо

Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти оценил выступление атакующего полузащитника Хамеса Родригеса на старте сезона, упомянув при этом знаменитого бразильского нападающего Роналдо.

"Когда мы подписали Хамеса, все переживали о его физическом состоянии и о том, как он будет справляться с интенсивностью игры в Премьер-лиге. Знаете, сколько спринтов у него было в четырёх первых матчах? Семь! Результативных передач и голов у него было больше, чем спринтов. О чём тут говорить? Чего мы ожидаем от игрока на поле?

Когда я работал в "Милане", мы взяли Роналдо. Когда он приехал, то весил 100 кг. Перед первым матчем я сказал ему: "Ты знаешь, что я не могу выпустить тебя. Тебе нужно сбросить вес". Он ответил: "Чего вы хотите от меня на поле? Чтобы я забивал или бегал? Если хотите, чтобы я бегал, оставьте меня на скамейке, если хотите голов, то выпустите меня на поле!"

Я выпустил его. Он не бегал, но забил два гола. С Хамесом та же история", — цитирует Анчелотти France Football.

Хамес провёл 6 матчей за "Эвертон", в которых забил 3 гола и отдал 3 голевые передачи.