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Деле Алли зимой может отправиться в аренду
Будущее игрока остается под вопросом
Полузащитник "Тоттенхэма" Деле Алли может покинуть лондонцев, пишет Mirror. Наставник "шпор" Жозе Моуринью по-прежнему предоставляет мало игрового времени 24-летнему хавбеку. В текущем сезоне футболист принял участие только в двух матчах АПЛ, проводя на поле в среднем полчаса.
Алли не знает, рассчитывает ли на него Моуринью. Специалист не вызывает футболиста на разговор, чтобы прояснить ситуацию. Английские СМИ полагают, что "Тоттенхэм" отправит хавбека в аренду зимой, а решение о его будущем будет приниматься в межсезонье.
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