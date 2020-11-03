Деле Алли зимой может отправиться в аренду

Полузащитник "Тоттенхэма" Деле Алли может покинуть лондонцев, пишет Mirror. Наставник "шпор" Жозе Моуринью по-прежнему предоставляет мало игрового времени 24-летнему хавбеку. В текущем сезоне футболист принял участие только в двух матчах АПЛ, проводя на поле в среднем полчаса.

Алли не знает, рассчитывает ли на него Моуринью. Специалист не вызывает футболиста на разговор, чтобы прояснить ситуацию. Английские СМИ полагают, что "Тоттенхэм" отправит хавбека в аренду зимой, а решение о его будущем будет приниматься в межсезонье.