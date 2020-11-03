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Деле Алли зимой может отправиться в аренду

Англия
(1 голосов)

Будущее игрока остается под вопросом

Деле Алли зимой может отправиться в аренду
Новина українською

Полузащитник "Тоттенхэма" Деле Алли может покинуть лондонцев, пишет Mirror. Наставник "шпор" Жозе Моуринью по-прежнему предоставляет мало игрового времени 24-летнему хавбеку. В текущем сезоне футболист принял участие только в двух матчах АПЛ, проводя на поле в среднем полчаса.

Алли не знает, рассчитывает ли на него Моуринью. Специалист не вызывает футболиста на разговор, чтобы прояснить ситуацию. Английские СМИ полагают, что "Тоттенхэм" отправит хавбека в аренду зимой, а решение о его будущем будет приниматься в межсезонье.

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В статье: Жозе Моуриньо Тоттенхэм (Лондон) Деле Алли
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Комментарии (3)
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Lowdown-truth (Київ)
03.11.2020 в 18:30
Справі Аллі... Обережніше там з Діком Адвокаатом, а то були вже прецеденти у зарубіжних колег
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Cerega15 (Kherson)
03.11.2020 в 18:31
Буквы вроде знакомые, но ничего непонятно.
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енгельс гассанович (Тернопіль)
03.11.2020 в 18:26
Справі Аллі..
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