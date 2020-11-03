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Форвард Лидса и сборной Испании сдал положительный тест на COVID-19

Англия
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Совсем скоро Лига Наций

Форвард Лидса и сборной Испании сдал положительный тест на COVID-19
UA-Футбол
Новина українською

Все больше футболистов сдают положительные тесты на коронавирус. Сегодня новость пришла из Англии.

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Родриго Морено, защищающий цвета "Лидса", заразился COVID-19 после контакта с членом своей семьи. Болезнь проходит без особых симптомов.

Отметим, что Родриго - игрок основы сборной Испании. Уже скоро команда Луиса Энрики сыграет в Лиге Наций.

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В статье: Родриго Морено Лидс Юнайтед
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