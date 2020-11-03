Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Форвард Лидса и сборной Испании сдал положительный тест на COVID-19
Совсем скоро Лига Наций
Все больше футболистов сдают положительные тесты на коронавирус. Сегодня новость пришла из Англии.
Родриго Морено, защищающий цвета "Лидса", заразился COVID-19 после контакта с членом своей семьи. Болезнь проходит без особых симптомов.
Rodrigo Moreno ???????? has tested positive for COVID 19. ???? #LUFC #COVID19 pic.twitter.com/OYNmx14ifx— RouteOneFootball (@Route1futbol) November 3, 2020
Отметим, что Родриго - игрок основы сборной Испании. Уже скоро команда Луиса Энрики сыграет в Лиге Наций.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- AS пишет о нарушении Динамо протокола COVID-19. Но матч с Барсой пока не перенесли
- Вынужденный финал. Реал - Интер. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов
- Сабо о матче с Барсой: Буду болеть, чтобы Динамо много не пропустило
- Порнозвезда поддержала Хамеса Родригеса, который получил травму яичек. ФОТО
- Украинцы обратились к Серхио Рамосу с требованием изменить татуировку. ФОТО
- Ярмоленко в третий раз стал отцом. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...