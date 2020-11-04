Регилон ошибочно решил, что Тоттенхэм построил мини-поле для гольфа на базе специально для Бэйла

Испанский защитник "шпор" Серхио Регилон отметил, что руководство лондонского "Тоттенхэма" якобы приняло решение построить на тренировочной базе клуба поле для гольфа. Причина – возвращение Гарета Бэйла из мадридского "Реала" на правах аренды. Цитирует Регилона Goal.com со ссылкой на Cadena SER.

"Мне кажется, Бэйл счастлив в Англии. Понятия не имею, вернется ли он в Испанию. Да, это правда, у нас есть лунки и небольшое специальное поле для гольфа. Я спрашивал у работников клуба, они сказали мне, что все это сделали специально для Гарета. Я не мог в это поверить".

Видимо, Регилона ввели в заблуждение. По информации источника, данная площадка для гольфа уже несколько лет радует футболистов "Тоттенхэма" на территории тренировочного центра.