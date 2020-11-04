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Регилон ошибочно решил, что Тоттенхэм построил мини-поле для гольфа на базе специально для Бэйла
Инсайды от Серхио
Испанский защитник "шпор" Серхио Регилон отметил, что руководство лондонского "Тоттенхэма" якобы приняло решение построить на тренировочной базе клуба поле для гольфа. Причина – возвращение Гарета Бэйла из мадридского "Реала" на правах аренды. Цитирует Регилона Goal.com со ссылкой на Cadena SER.
"Мне кажется, Бэйл счастлив в Англии. Понятия не имею, вернется ли он в Испанию. Да, это правда, у нас есть лунки и небольшое специальное поле для гольфа. Я спрашивал у работников клуба, они сказали мне, что все это сделали специально для Гарета. Я не мог в это поверить".
Видимо, Регилона ввели в заблуждение. По информации источника, данная площадка для гольфа уже несколько лет радует футболистов "Тоттенхэма" на территории тренировочного центра.
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