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Клопп: Без Бобби Фирмино мы бы даже не играли в Лиге чемпионов

Англия
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Юрген не намерен менять стартовый состав

Клопп: Без Бобби Фирмино мы бы даже не играли в Лиге чемпионов
Новина українською

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался о призывах отправить нападающего Роберто Фирмино в запас в связи с хорошей формой форварда Диогу Жоты. Португалец отметился хет-триком в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Аталантой" (5:0).

"Головная боль при выборе состава? Хорошая игра моих футболистов никогда не вызывает у меня головную боль! Решение по составу на матч с "Аталантой" понятно. Имело смысл выпустить Диогу, в первую очередь чтобы увидеть, в какой хорошей форме он находится, а во вторую – из-за стиля "Аталанты" и её оборонительной игры. Нам нужно было использовать набор качеств Жоты.

Но иногда наш мир предстаёт не в лучшем свете. Стоит кому-нибудь засверкать, мы тут же начинаем говорить о другом футболисте, который по ощущениям провёл 500 матчей подряд. Без Бобби Фирмино мы бы даже не играли в Лиге чемпионов. Он будет в команде. Очень многие люди на вопрос "Что делает "Ливерпуль" особенным?" ответят: "То, как играет Бобби Фирмино", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.

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В статье: Юрген Клопп Ливерпуль Роберто Фирмино Диогу Жота
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