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Регилон: Ради Бэйла на базе Тоттенхэма установили лунки для гольфа

Англия
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Поля по 30 метров

Регилон: Ради Бэйла на базе Тоттенхэма установили лунки для гольфа
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Защитник "шпор" Серхио Регилон рассказал о нынешнем состоянии валлийского вингера Гарета Бэйла.

Напомним, под конец минувшего летнего трансферного окна Бэйл и Регилон стали игроками "Тоттенхэма", перейдя из мадридского "Реала". Валлиец вернулся в стан "шпор", откуда он летом 2013 года перебрался в Мадрид.

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"Гарет серьезно изменился. Язык для него - все. Он не так плохо говорит по-испански, на таком же уровне, что и я по-английски, но общение, привычки... Он выглядит в Англии гораздо счастливее. Не уверен, вернется ли он в Мадрид.

Больше всего меня удивило то, что на базе "Тоттенхэма" установили лунки для гольфа. Я спросил, зачем это сделали, а мне сказали, что это ради Гарета! Я просто поверить не мог! Маленькие поля, метров по 30, и это ради Бэйла", - цитирует Регилона Cadena SER.

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В статье: Гарет Бэйл Тоттенхэм (Лондон) Серхио Регилон
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