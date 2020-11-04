Регилон: Ради Бэйла на базе Тоттенхэма установили лунки для гольфа

Защитник "шпор" Серхио Регилон рассказал о нынешнем состоянии валлийского вингера Гарета Бэйла.

Напомним, под конец минувшего летнего трансферного окна Бэйл и Регилон стали игроками "Тоттенхэма", перейдя из мадридского "Реала". Валлиец вернулся в стан "шпор", откуда он летом 2013 года перебрался в Мадрид.

"Гарет серьезно изменился. Язык для него - все. Он не так плохо говорит по-испански, на таком же уровне, что и я по-английски, но общение, привычки... Он выглядит в Англии гораздо счастливее. Не уверен, вернется ли он в Мадрид.

Больше всего меня удивило то, что на базе "Тоттенхэма" установили лунки для гольфа. Я спросил, зачем это сделали, а мне сказали, что это ради Гарета! Я просто поверить не мог! Маленькие поля, метров по 30, и это ради Бэйла", - цитирует Регилона Cadena SER.