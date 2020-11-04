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Проблемы святых. Саутгемптон теряет основного форварда на полтора месяца

Англия
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А ведь отлично начали сезон

Проблемы святых. Саутгемптон теряет основного форварда на полтора месяца
UA-Футбол
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Форвард "Саутгемптона" Дэнни Ингз пропустит от четырех до шести недель. Об этом сообщают английские СМИ.

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Основной форвард "святых" сегодня перенес операцию на колене, восстановления после которой займет не менее месяца. В текущем сезоне Ингз забил пять голов в восьми матчах.

Отметим, что "Саутгемптон" сейчас идет на пятом месте в АПЛ.

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В статье: "Саутгемптон" Дэнни Ингз
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