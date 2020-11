Проблемы святых. Саутгемптон теряет основного форварда на полтора месяца

Форвард "Саутгемптона" Дэнни Ингз пропустит от четырех до шести недель. Об этом сообщают английские СМИ.

Основной форвард "святых" сегодня перенес операцию на колене, восстановления после которой займет не менее месяца. В текущем сезоне Ингз забил пять голов в восьми матчах.

#SaintsFC striker Danny Ings will undergo knee surgery on Thursday and is set to miss the next four to six weeks, according to manager Ralph Hasenhuttl.