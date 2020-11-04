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Проблемы святых. Саутгемптон теряет основного форварда на полтора месяца
А ведь отлично начали сезон
Форвард "Саутгемптона" Дэнни Ингз пропустит от четырех до шести недель. Об этом сообщают английские СМИ.
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Основной форвард "святых" сегодня перенес операцию на колене, восстановления после которой займет не менее месяца. В текущем сезоне Ингз забил пять голов в восьми матчах.
#SaintsFC striker Danny Ings will undergo knee surgery on Thursday and is set to miss the next four to six weeks, according to manager Ralph Hasenhuttl.— Sky Sports News (@SkySportsNews) November 4, 2020
Отметим, что "Саутгемптон" сейчас идет на пятом месте в АПЛ.
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