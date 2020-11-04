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Легенда Арсенала: Если бы Артета тренировал МЮ, они могли бы побороться за чемпионство
С Сульшером шансов нет?
Экс-игрок "Арсенала" Иан Райт прокомментировал прошедший матч "канониров" против "МЮ".
"Могу сказать главную вещь - если бы Артета работал с "МЮ", они могли бы побороться за чемпионство. Посмотрите, как много он успел сделать, пока работает в "Арсенале". Мы видим как он влияет на игру и что команда в него верит.
У Сульшера есть хорошая команда, но то, что он сделал в последнем матче, мне не очень понравилось. Рой Кин говорил, что игроки могут стоить ему работы, но дело не только в игроках", - заявил Иан Райт.
На данный момент, "Арсенал" идет на девятом месте в АПЛ, "МЮ" - на 15-м, имея игру в запасе.
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