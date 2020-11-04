Легенда Арсенала: Если бы Артета тренировал МЮ, они могли бы побороться за чемпионство

Экс-игрок "Арсенала" Иан Райт прокомментировал прошедший матч "канониров" против "МЮ".

"Могу сказать главную вещь - если бы Артета работал с "МЮ", они могли бы побороться за чемпионство. Посмотрите, как много он успел сделать, пока работает в "Арсенале". Мы видим как он влияет на игру и что команда в него верит.

У Сульшера есть хорошая команда, но то, что он сделал в последнем матче, мне не очень понравилось. Рой Кин говорил, что игроки могут стоить ему работы, но дело не только в игроках", - заявил Иан Райт.

На данный момент, "Арсенал" идет на девятом месте в АПЛ, "МЮ" - на 15-м, имея игру в запасе.