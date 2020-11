80-миллионый новичок Челси сдал положительный тест на COVID-19

Игрок лондонского "Челси" Кай Хавертц сдал положительный на COVID-19.

Он не попал в заявку на игру против "Ренна" и отправился на самоизолцию. Напомним, что летом за него выложили 80 миллионов евро. За "Челси" полузащитник отыграл десять матчей, забил четыре гола и отдал три голевые передачи.

BREAKING: Chelsea midfielder Kai Havertz has tested positive for coronavirus and is currently self-isolating.