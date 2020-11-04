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80-миллионый новичок Челси сдал положительный тест на COVID-19
Может даже не сыграть с Украиной
Игрок лондонского "Челси" Кай Хавертц сдал положительный на COVID-19.
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Он не попал в заявку на игру против "Ренна" и отправился на самоизолцию. Напомним, что летом за него выложили 80 миллионов евро. За "Челси" полузащитник отыграл десять матчей, забил четыре гола и отдал три голевые передачи.
BREAKING: Chelsea midfielder Kai Havertz has tested positive for coronavirus and is currently self-isolating.— Sky Sports News (@SkySportsNews) November 4, 2020
Отметим, что Хавертц может пропустить матч против Украины в Лиге Наций, который пройде в ноябре.
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