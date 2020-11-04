  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. 80-миллионый новичок Челси сдал положительный тест на COVID-19
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

80-миллионый новичок Челси сдал положительный тест на COVID-19

Англия
(1 голосов)

Может даже не сыграть с Украиной

80-миллионый новичок Челси сдал положительный тест на COVID-19
UA-Футбол
Новина українською

Игрок лондонского "Челси" Кай Хавертц сдал положительный на COVID-19.

Читайте такжеКак два немца почти не позволили одной Кепе все испортить. АПЛ. Челси – Саутгемптон 3:3

Он не попал в заявку на игру против "Ренна" и отправился на самоизолцию. Напомним, что летом за него выложили 80 миллионов евро. За "Челси" полузащитник отыграл десять матчей, забил четыре гола и отдал три голевые передачи.

Отметим, что Хавертц может пропустить матч против Украины в Лиге Наций, который пройде в ноябре.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Челси (Лондон) Кай Хавертц
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...